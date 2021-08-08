«За стариков переживает»: шоумен Манукян поддержал «блокадную надбавку» Булановой

Обращение Татьяны Булановой к главе Центризбиркома Элле Памфиловой всколыхнуло не только соцсети и творческую интеллигенцию, но и блогерское сообщество. Блогер и шоумен Вадим Манукян оценил спич известной певицы с требованием обеспечить на выборах партиям равные права. Он уверен, что исполнительница не просто так заявляет о препонах в ведении предвыборной кампании. Буланова уверена, что все дело в ее программе по «Ленинградской надбавке» для пенсионеров.

«В Москве есть надбавки для пенсионеров, в Питере они тоже должны быть. На мой взгляд, эту инициативу только приветствовать нужно и всячески продвигать», — поделился Вадим Манукян.

Блогер также добавил, что прекрасно понимает порыв певицы, который и толкнул ее обратиться напрямую к Элле Памфиловой.

«Понимаю крик души Тани Булановой. Она за стариков переживает, за тех, кому эта надбавка жизненно необходима. Уверен, губернатор Александр Беглов эту инициативу оценит, и она будет реализована в ближайшее время», — подытожил блогер.

Ранее ФАН писал, что поступок звезды массово поддержали россияне, опубликовав ободряющие сообщения в соцсетях.