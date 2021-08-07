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Дети с признаками отравления в поезде на Кубани доехали до Туапсе

  /   Обновлено: 07 августа 2021 22:20
Общество
Дети с признаками отравления в поезде на Кубани доехали до Туапсе
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Туапсе, 7 августа. Дети из поезда Мурманск — Адлер добрались до места отдыха — Туапсе, часть из них отправились в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

Еще у 36 несовершеннолетних пассажиров выявили признаки инфекционного заболевания, в результате чего их отравили в городские больницы, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Всего в поезде ехали 250 детей, поделенных на две группы. По прибытию на курорт будущих отдыхающих осмотрели педиатры, еще до этого несколько десятков детей госпитализировали во время движения и распределили по медицинским учреждениям Апшеронска и Белореченска Краснодарского края. Медики выявили состояние легкой и средней степени тяжести.

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