Дети с признаками отравления в поезде на Кубани доехали до Туапсе

Туапсе, 7 августа. Дети из поезда Мурманск — Адлер добрались до места отдыха — Туапсе, часть из них отправились в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

Еще у 36 несовершеннолетних пассажиров выявили признаки инфекционного заболевания, в результате чего их отравили в городские больницы, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Всего в поезде ехали 250 детей, поделенных на две группы. По прибытию на курорт будущих отдыхающих осмотрели педиатры, еще до этого несколько десятков детей госпитализировали во время движения и распределили по медицинским учреждениям Апшеронска и Белореченска Краснодарского края. Медики выявили состояние легкой и средней степени тяжести.