Француз открыл стрельбу по правоохранителям в Сент-Этьене

Париж, 7 августа. Француз открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Сент-Этьене. Правоохранители в результате перестрелки ранили злоумышленника и задержали.

Стрелку не удалось ранить ни одного полицейского. Правоохранители в субботу получили информацию о двух возможных преступниках. По приезде на место инцидента сотрудники нашли двух мужчин около 30 лет, которые сидели в машине. Одного задержали моментально, а другой предпринял попытку побега.

Злоумышленник пытался спрятаться за кустом во дворе дома. Правоохранители последовали вслед за ним. После чего произошла стрельба. Мужчину сильно ранили в живот и ногу. Сотрудники полиции заковали его в наручники и позже вызвали скорую помощь.

Стрельба ранее произошла у Пентагона. В результате инцидента один американский полицейский скончался. Соответствующую информацию передает RT.