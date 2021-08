Полиция США убила более 500 человек с начала 2021 года

Вашингтон, 7 августа. С начала 2021 года полиция США убила 534 человека. Такие сведения приводятся на странице Police Killing Tracker Bot в Twitter — этот бот отслеживает публикации о жертвах полиции.

По данным The Washington Post, с начала года от рук полицейских погибают в среднем 2,5 человека в день. Лос-Анджелес занимает первое место среди американских городов по данному показателю — с начала года в городе полицейские убили девять человек.

За предыдущие шесть лет сотрудники правоохранительных органов застрелили 6400 человек. В 2020 году количество убитых полицией достигло 1021.

Эксперты указывают, что многих смертей можно было избежать, если бы полицейские в США применяли менее агрессивные тактики при взаимодействии с враждебными подозреваемыми и злоумышленниками. Некоторые полицейские департаменты в США начали разработку проектов реформ для предотвращения убийств — однако данные попытки остаются непоследовательными и неполными. В большинстве отделений полиции в Штатах ношение нагрудных камер до сих пор необязательно.

Агентство The Washington Post в 2015 году начало отслеживать инциденты с применением силовиками огнестрельного оружия, повлекшие за собой гибель людей.

Последние отмеченные убийства, совершенные полицейскими, произошли 3 августа. В городе Нэшвилл, штат Теннесси, 22-летний работник склада напал на троих человек и ранил еще одного. Прибывшие на место сотрудники полиции застрелили его.

В тот же день правоохранители застрелили 76-летнего Энта Райта, которого подозревали в убийстве 65-летней Альвы Стэм в городе Уэйко, штат Техас. Офицеры открыли огонь по Райту, как только он вышел из дома, в котором скрывался от полиции.

Жестокость американской полиции вызывает возмущение не только в Штатах, но и за рубежом. В мае 2021 года полицейские Луизианы и Миссисипи после длительной погони застрелили 30-летнего афроамериканца Эрика Смита, который открыл по ним огонь. Его четырехмесячный сын ЛаМэлло Паркер, который находился в автомобиле, был тяжело ранен случайной пулей и вскоре скончался в больнице.

