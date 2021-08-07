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Полиция США убила более 500 человек с начала 2021 года
США
Полиция США убила более 500 человек с начала 2021 года
unsplash.com  / 

Вашингтон, 7 августа. С начала 2021 года полиция США убила 534 человека. Такие сведения приводятся на странице Police Killing Tracker Bot в Twitter — этот бот отслеживает публикации о жертвах полиции.

По данным The Washington Post, с начала года от рук полицейских погибают в среднем 2,5 человека в день. Лос-Анджелес занимает первое место среди американских городов по данному показателю — с начала года в городе полицейские убили девять человек.

За предыдущие шесть лет сотрудники правоохранительных органов застрелили 6400 человек. В 2020 году количество убитых полицией достигло 1021.

Эксперты указывают, что многих смертей можно было избежать, если бы полицейские в США применяли менее агрессивные тактики при взаимодействии с враждебными подозреваемыми и злоумышленниками. Некоторые полицейские департаменты в США начали разработку проектов реформ для предотвращения убийств — однако данные попытки остаются непоследовательными и неполными. В большинстве отделений полиции в Штатах ношение нагрудных камер до сих пор необязательно.

Агентство The Washington Post в 2015 году начало отслеживать инциденты с применением силовиками огнестрельного оружия, повлекшие за собой гибель людей.

Полиция США убила более 500 человек с начала 2021 года
wikipedia.org  / Marc Cooper / CC0

Последние отмеченные убийства, совершенные полицейскими, произошли 3 августа. В городе Нэшвилл, штат Теннесси, 22-летний работник склада напал на троих человек и ранил еще одного. Прибывшие на место сотрудники полиции застрелили его.

В тот же день правоохранители застрелили 76-летнего Энта Райта, которого подозревали в убийстве 65-летней Альвы Стэм в городе Уэйко, штат Техас. Офицеры открыли огонь по Райту, как только он вышел из дома, в котором скрывался от полиции.

Жестокость американской полиции вызывает возмущение не только в Штатах, но и за рубежом. В мае 2021 года полицейские Луизианы и Миссисипи после длительной погони застрелили 30-летнего афроамериканца Эрика Смита, который открыл по ним огонь. Его четырехмесячный сын ЛаМэлло Паркер, который находился в автомобиле, был тяжело ранен случайной пулей и вскоре скончался в больнице.

Активисты Black Lives Matter с отреагировали на данный инцидент — полицейские знали, что в машине находится малолетний ребенок, однако не пытались вступить в переговоры и открыли огонь на поражение. Они уверены, что если бы это были белый мужчина и белый ребенок, полицейские бы придумали способ обойтись без пальбы.

Инициативная группа российского правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), который был создан при содействии бизнесмена Евгения Пригожина, поддерживает требования активистов о проведении объективного расследования обстоятельств трагедии.

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сша полицейское насилие в США
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