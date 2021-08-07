Тренер Найфонова рассказал о подвиге матери олимпийского призера в Беслане

Токио, 7 августа. Тотраз Арчегов, наставник отечественного борца Артура Найфонова, рассказал, что мать олимпийского призера отдала жизнь за него в школе Беслана 17 лет назад.

Боевики взяли в заложники Артура и его сестру в школе Беслана 1 сентября 2004 года. В списке жертв захвата — мать Артура Светлана Найфонова. Тренер спортсмена заявил, что борец и его сестра вышли живыми из той трагедии благодаря маме, передает «Комсомольская правда».

Найфонов на Олимпиаде в Токио стал бронзовым призером в весовой категории до 86 кг. Однако его тренера такой результат не впечатлил. Он подчеркнул, что для Осетии существуют лишь золотые награды. При этом Арчегов добавил, что Артур сам не очень обрадовался третьему месту.

Россия сейчас занимает четвертую строчку медального зачета Олимпиады. Россияне завоевали пока 20 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовых наград. Информацией об этом поделился RT.