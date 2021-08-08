Барецкий потребовал допустить Татьяну Буланову до выборов в Заксобрание Петербурга

Петербургским пенсионерам обязательно нужна «Ленинградская надбавка», которая постулируется в программе партии «Родина». Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Станислав Барецкий.

Популярная певица Татьяна Буланова записала обращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации вокруг ее возможного снятия с выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Она обвинила чиновников, которые «за спиной у губернатора Александра Беглова» пытаются вставить палки в колеса ей и ее соратникам по партии. Буланова подчеркнула, за «Ленинградскую надбавку» для пенсионеров, которая стала краеугольным камнем программы регионального отделения ее партии, отдали свои подписи 100 000 жителей Петербурга, и выразила недоумение, кому могла помешать столь правильная инициатива.

«Сто лет знаю Таню Буланову, она чисто питерский артист, на ее песнях выросло целое поколение жителей нашего города, — заявил Барецкий. — Она плоть от плоти Петербурга и по-настоящему живет его проблемами. Ее появление в Законодательном собрании стало бы настоящим праздником: она серьезно разбавила бы своей яркой фигурой всех этих серых мужичков в костюмах. Жители нашего города наконец-то смогли бы рассчитывать на интересную петербургскую политику».

Режиссер также отметил, что введение «Ленинградской надбавки», за которую ратует Буланова, смогло бы выровнять положение между пенсионерами обеих российских столиц.

«У москвичей-то такая надбавка есть! — заявил писатель. — И это очень несправедливо, поскольку в Первопрестольной возможностей для дополнительного заработка у людей преклонного возраста намного больше. Так что мой долг как петербуржца — поддержать партию «Родина» и кандидатов от нее, которые намерены исправить подобное недоразумение».

Многим пользователям соцсетей отстранение Булановой показалось несправедливым, о чем они сообщили в личных аккаунтах «ВКонтакте». Петербуржцы отмечают искреннее намерение артистки помочь развитию города и просят власти дать Булановой шанс на активную предвыборную кампанию.