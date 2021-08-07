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Движение Putin Team запустило в соцсетях флешмоб в поддержку Авериных
Спорт
Движение Putin Team запустило в соцсетях флешмоб в поддержку Авериных
Global Look Press  /  Cheng Min/XinHua

Москва, 7 августа. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и движение Putin Team в поддержку сестер Авериных, засуженных на Олимпиаде в Токио, запустили флешмоб в социальных сетях.

Россия впервые за последние 25 лет не смогла завоевать золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх. Дина Аверина принесла ОКР серебро, выполнив свою программу. Соперница гимнастки из Израиля в свою очередь допустила грубую оплошность, однако судьи не стали снимать ей баллы. ОНФ и движение Putin Team призвали россиян поддерживать Авериных после несправедливого судейства.

«Команда Народного фронта и Putin Team предлагает пользователям социальных сетей поддержать российских гимнасток. Ведущие спортивные эксперты в один голос говорят, что судейские оценки были несправедливыми», — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Пользователей Сети призывают подписаться на спортсменок в Instagram, поддержать их теплым словом, сопровождая комментарий хештегом #ДинаТыНашеЗолото.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что израильтянка не могла стать чемпионкой, так как уронила предмет во время выступления. При этом он указал на то, что со стороны Авериной тоже были проскоки.

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