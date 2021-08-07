Дмитриева заявила о возможном подкупе судей на Олимпиаде в Токио

Москва, 7 августа. Российская гимнастка Дарья Дмитриева прокомментировала серебряную медаль россиянки Дина Авериной в Токио. Она предположила, что решение судей на Олимпиаде могло быть куплено.

Выступление россиянки на токийских играх спровоцировало громкий скандал. Вместо Авериной золото досталось израильтянке Линой Ашрам, которая во время своего номера уронила снаряд. Серебряная олимпийская чемпионка Игр 2012 года Дмитриева уверена, что решение несправедливое.

«Сказать, что я в шоке, — это ничего не сказать. Потому что я профессионал именно в художественной гимнастике, я знаю, как зарабатываются эти оценки, какие элементы выполняются, какие нет <... > Дина Аверина точно завоевала первое место», — отметила она в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По словам гимнастки, она не смогла сдержать слез, когда на церемонии награждения золото прошло мимо Авериной. Она считает, что тренерская команда должна не переставать отстаивать права спортсменки.

«Судейство на мыло! Я как серебряный призер Олимпиады говорю: либо судейство было подкуплено, либо им просто надоело, что Россия с 1996 года завоевывает первые места в художественной гимнастике», — уверенно заявила Дмитриева.

Спортсменка отмечает, что победы России могут быть для кого-то неудобными. Однако в этой ситуации она больше всего переживает за спортсменку, которая должна испытывать огромный спектр эмоций из-за произошедшего.

Однако мнение участницы Олимпиады-2012 не разделяет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он считает, что выступление Авериной не было безошибочным.