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Народный фронт и PutinTeam предложили поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных флешмобом
Спорт
Народный фронт и PutinTeam предложили поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных флешмобом
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 7 августа. Каждый желающий может оставить в Сети теплое послание российским гимнасткам, которых незаслуженно засудили на Олимпиаде, с помощью хештега #ДинаТыНашеЗолото.

Дина Аверина уверенно выступала в личном многоборье и претендовала на золото. Однако низкие оценки судей за упражнения с лентой лишили гимнастку олимпийского чемпионства. Сестра Дины Арина Аверина также стала жертвой несправедливого судейского решения. Спортсменка занимала в турнирной таблице третье место, но после последнего вида программы стала четвертой.

Народный фронт совместно с PutinTeam решил запустить на просторах Сети массовую акцию в поддержку гимнасток. Каждый россиянин может оставить девушкам теплые слова или пожелания. Для этого можно написать пост в любой соцсети, выложить фотографии Дины и Арины Авериной, сопроводив публикацию хэштегом #ДинаТыНашеЗолото.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова после выступления Авериных в Токио заявила, что это судейство личного многоборья войдет в историю как одно из самых позорных. Она отметила, что Дина выполнила все программы чисто и без помарок, в то время как Лина Ашрам из Израиля, ставшая олимпийской чемпионкой, допустила грубейшую ошибку.

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