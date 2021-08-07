Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 21:47
21:35
Общество
Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети
21:30
Спорт
Движение Putin Team запустило в соцсетях флешмоб в поддержку Авериных
21:29
Спорт
Дмитриева заявила о возможном подкупе судей на Олимпиаде в Токио
21:20
Спорт
Народный фронт и PutinTeam предложили поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных флешмобом
21:13
Шоу-бизнес
Алена Свиридова объяснила, почему не делает пластические операции
21:11
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала, как тяжело переживала смерть родителей
21:10
Происшествия
Число госпитализированных детей с поезда на Кубани выросло до 56
21:09
Спорт
Болельщики ОКР написали тысячи комментариев Ашрам про нечестное судейство
21:08
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс хочет вновь положить звездную дочь в психбольницу
21:04
Спорт
Иностранцы оценили триумф российской легкоатлетки Ласицкене на Олимпиаде в Токио
Все новости

Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети

  /   Обновлено: 07 августа 2021 21:43
Общество
Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Известная певица Татьяна Буланова записала видео с открытым обращением к главе Избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой. В эмоциональном ролике артистка попросила обеспечить партиям равные права на грядущих выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Поступок звезды массово поддержали россияне, опубликовав ободряющие сообщения в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что в городе появился негласный запрет на размещение агитационных материалов партии «Родина», от которой Буланова и избирается в петербургский парламент. Чем политикам не угодила инициатива о доплатах пенсионерам, остается непонятым до сих пор.

Не понимают такое решение и россияне, поддерживающие кандидатуру Татьяны Булановой. Многим пользователям соцсетей отстранение певицы кажется несправедливым, о чем они сообщают в личных аккаунтах ВКонтакте.

«Мы просто обязаны поддержать Буланову, после такого прессинга. Прессуют только хороших кандидатов», — пишет одна из пользовательниц Диана Морозова.

Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети
Pr Scr vk.com  / Pravda.Ru

Петербуржцы отмечают искреннее намерение артистки помочь развитию города и просят власти дать Булановой шанс на активную предвыборную кампанию.

«Мне все равно сколько она зарабатывает, она делает это честным путем. Таня вообще очень искренний человек, в политике такие нужны», — делится комментатор Ольга Морозова.

Решение прервать молчание и открыто обратиться к главе ЦИК многие находят правильным, о чем также говорят на своих страничках.

«Сильный поступок со стороны Булановой, я считаю, — пишет Дмитрий Лищей — Много стоит и многим бы на ее примере поучиться, я считаю»

Многие в нашей стране искренне любят артистку за ее творчество и стремление помогать народу, тем, кто действительно нуждается в поддержке государства. То, как сейчас «ставят палки в колеса» ее деятельности, по праву возмущает людей.

«Вот я теперь точно за «Родину и Буланову» проголосую, вопреки всему прессингу и давлению», — сообщает одна из пользователей сети «ВКонтакте».

Ранее ФАН сообщал, что за инициативу Татьяны Булановой проголосовало порядка 700 тысяч жителей Петербурга. Сама артистка надеется, что благодаря губернатору Александру Беглову в городе все-таки пройдут честные выборы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети
выборы санкт-петербург родина буланова беглов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru