Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети

Известная певица Татьяна Буланова записала видео с открытым обращением к главе Избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой. В эмоциональном ролике артистка попросила обеспечить партиям равные права на грядущих выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Поступок звезды массово поддержали россияне, опубликовав ободряющие сообщения в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что в городе появился негласный запрет на размещение агитационных материалов партии «Родина», от которой Буланова и избирается в петербургский парламент. Чем политикам не угодила инициатива о доплатах пенсионерам, остается непонятым до сих пор.

Не понимают такое решение и россияне, поддерживающие кандидатуру Татьяны Булановой. Многим пользователям соцсетей отстранение певицы кажется несправедливым, о чем они сообщают в личных аккаунтах ВКонтакте.

«Мы просто обязаны поддержать Буланову, после такого прессинга. Прессуют только хороших кандидатов», — пишет одна из пользовательниц Диана Морозова.

Pr Scr vk.com / Pravda.Ru

Петербуржцы отмечают искреннее намерение артистки помочь развитию города и просят власти дать Булановой шанс на активную предвыборную кампанию.

«Мне все равно сколько она зарабатывает, она делает это честным путем. Таня вообще очень искренний человек, в политике такие нужны», — делится комментатор Ольга Морозова.

Решение прервать молчание и открыто обратиться к главе ЦИК многие находят правильным, о чем также говорят на своих страничках.

«Сильный поступок со стороны Булановой, я считаю, — пишет Дмитрий Лищей — Много стоит и многим бы на ее примере поучиться, я считаю»

Многие в нашей стране искренне любят артистку за ее творчество и стремление помогать народу, тем, кто действительно нуждается в поддержке государства. То, как сейчас «ставят палки в колеса» ее деятельности, по праву возмущает людей.

«Вот я теперь точно за «Родину и Буланову» проголосую, вопреки всему прессингу и давлению», — сообщает одна из пользователей сети «ВКонтакте».

Ранее ФАН сообщал, что за инициативу Татьяны Булановой проголосовало порядка 700 тысяч жителей Петербурга. Сама артистка надеется, что благодаря губернатору Александру Беглову в городе все-таки пройдут честные выборы.