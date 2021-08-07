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Алена Свиридова объяснила, почему не делает пластические операции
Шоу-бизнес
Алена Свиридова объяснила, почему не делает пластические операции
Агентство городских новостей Москва

Москва, 7 августа. Певица Алена Свиридова высказалась о бьюти-процедурах и пластических операциях. Она призналась, что относится к этой практике нормально, но сама ничего подобного не делает.

Знаменитость дала интервью изданию «Собеседник». Корреспондент поинтересовался у артистки, как она относится к разного рода новомодным процедурам для сохранения молодости и красоты. Звезд 90-х подчеркнула, что не имеет ничего против, однако сама этого не практикует.

«Когда ты начинаешь искусственно улучшать себя, то потом сильно расстраиваешься, когда смотришься в зеркало, начинаешь еще больше загоняться. А я такая же на картинке, как и в зеркале. Комплексов у меня нет. Кому не нравится — пусть не смотрят», — отметила исполнительница.

Знаменитость также призналась, что старается всячески ограждать себя от стресса. Она отметила, что не смотрит телевизор уже 15 лет и всеми силами фокусируется на хорошем, а не на плохом.

Ранее Свиридова совместно с группой Cream Soda выпустила переосмысление своего хита «девяностых» «Розовый фламинго». В клипе снялись шоумен Александр Гудков, историк Евгений Понасенков и актер Никита Кукушкин.

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