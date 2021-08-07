Лариса Долина рассказала, как тяжело переживала смерть родителей

Москва, 7 августа. Известная джазовая певица Лариса Долина признается, что сильно скучает по родителям, а особенно по отцу Александру Кудельману, который поддерживал ее во всех начинаниях.

Артистка всегда была больше близка с отцом, чем с мамой. Каждое утро втихаря от жены Александр Кудельман давал дочери на завтра целый рубль. Особенно важна была будущей звезде отцовская поддержка, когда мама выступила категорически против ее желания выступать на сцене. По признаю Долиной, когда у папы диагностировали рак, ее мир начал постепенно рушиться.

Певица приложила все усилия, чтобы продлить любимому человеку жизнь. Нужные лекарства в то время достать было практически невозможно, но Долиной согласился помочь Вахтанг Кикабидзе. Он привозил из Грузии препарат на основе печени черноморской акулы. Однако терапия не помогла Александру Кульману — тяжелый недуг взял своей уже через год.

«Папа всегда меня понимал, он был добрейшим человеком из всех, кого я знаю, и сегодня мне очень не хватает его… Мама ушла позже, в 2000-м… ушла у меня на руках в больнице», — рассказала Лариса Долина на своей странице в Instagram.

У матери артистки после смерти мужа диагностировали сахарный диабет. По словам звезды, домашнее лечение не помогало и она положила родительницу в больницу. Позже у женщины на фоне недуга началась гангрена на ноге. Медики предложили единственный возможный выход в сложившийся ситуации — ампутация. Сердце мамы Ларисы Долиной просто не выдержало подобного известия врачей и женщина скоропостижно скончалась.

Несмотря на непростые отношения с матерью, которые сложились еще в юности, певица сильно по ней скучает. По признанию звезды, именно благодаря помощи родительница она не оставила карьеру, когда родилась ее дочь Лина.

Ранее Лариса Долина порадовала поклонников редкими кадрами. На одном из мероприятий в столице звезда встретила юмористку Клару Новикову и актрису Олесю Железняк.