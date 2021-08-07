Число госпитализированных детей с поезда на Кубани выросло до 56

Кубань, 7 августа. Число детей, которых госпитализировали с поезда на Кубани, выросло до 56.

Детей доставили в больницы с признаками отравления. Соответствующей информацией поделился источник ТАСС в региональных экстренных службах. Молодые россияне ехали на поезде из Мурманска в Адлер.

Собеседник агентства заявил, что пострадавших доставили в три больницы в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. Состояние детей оценивается как легкой и средней степени тяжести. Медики оказывают больным всю нужную помощь.