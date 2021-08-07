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Болельщики ОКР написали тысячи комментариев Ашрам про нечестное судейство

  /   Обновлено: 07 августа 2021 21:09
Спорт
Болельщики ОКР написали тысячи комментариев Ашрам про нечестное судейство
Global Look Press  /  Schreyer via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Москва, 7 августа. Российские болельщики в социальных сетях не смогли сдержать эмоций и оставили под публикацией олимпийской чемпионки Линой Ашрам тысячи гневных комментариев о незасуженной медали.

Россияне возмутились несправедливости, произошедшей на глазах миллионов зрителей. Судьи Олимпиады в Токио на дисциплине по художественной гимнастике простили спортсменке из Израиля Линой Ашрам падение предмета из рук во время номера, что является грубым нарушением. Они отдали ей золото турнира, хотя гимнастка ОКР Дина Аверина выступила чище и без грубых ошибок.

Свое мнение и гнев россияне решили выразить всеми доступными им способами. Некоторые решили указать победительнице в ее блоге Instagram, что полученная ею медаль «самая сомнительная» на всей Олимпиаде. Болельщики указали в комментариях чемпионке, что судейство было нечестным, заметив, что сама Ашрам в этом не виновата.

«Победа при помощи судей, все понятно. Это было видно. И дело не в том, что это наши российские девчонки, а в том, что это было несправедливо! Вы не виноваты, но судьи были явно на вашей стороне»;

«Самая сомнительная медаль Олимпиады»;

«Будет трудно подружиться с совестью после такой победы», – выразили свое мнение по поводу соревнований русскоговорящие пользователи.

С оценкой жюри на Олимпиаде не согласились многие спортивные эксперты. Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что выронившая ленту гимнастка не может стать чемпионкой. Однако он указал и на то, что у Авериной также были небольшие промахи.

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олимпиада аверина ашрам
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