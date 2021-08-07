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Отец Бритни Спирс хочет вновь положить звездную дочь в психбольницу
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс хочет вновь положить звездную дочь в психбольницу
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Лос-Анджелес, 7 августа. Отец певицы Бритни Спирс Джеймс на судебном заседании по делу об опеке заявил, что его звездная дочь «теряет контроль» и нуждается в квалифицированной медицинской помощи.

Артистка находится под опекой отца вот уже 13 лет. В этом году суд наконец-то принял к рассмотрению иск Бритни Спирс с требованием лишить ее отца опекунских прав и полномочий. На первом заседании звезда наделала немало шума, обвив отца в бесчеловечном к ней отношении. По словам Спирс, все эти годы ее заставляли принимать сильные психотропные препараты вместе с противозачаточным, чтобы она не смогла забеременеть от своего бойфренда. Позже слова артистки подтвердил ее бывший телохранитель.

Пока суд рассматривает дело, поп-диве назначили временного опекуна: им выступает менеджер певицы Джоди Монтгомери. На очередном заседании Джеймс Спирс заявил, что Монтгомери связывался с ним и жаловался на невменяемость подопечной. Отец артистки утверждает, что его дочь «теряет контроль» и ее нужно принудительно положить на лечение в психбольницу.

Как сообщает издание Page Six, менеджер звезды опровергла слова Джеймса. Монтгомери сделал официальное заявление, в котором отметил, что отец певицы исказил ее слова и воспользовался их телефонным разговором в личных интересах. По мнению временного опекуна Бритни Спирс, Джеймс делает все, чтобы затянуть судебный процесс, где все складывается не в его пользу.

На днях поп-дива рассказала о первых изменения в ее жизни после начала суда. Она призналась, что ей впервые в жизни предоставили планшет. Раньше ей разрешалось пользоваться только маленьким телефоном, который, к тому же, постоянно прослушивался.

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Бритни Спирс суд певица опекунство
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