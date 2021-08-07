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Иностранцы оценили триумф российской легкоатлетки Ласицкене на Олимпиаде в Токио
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Иностранцы оценили триумф российской легкоатлетки Ласицкене на Олимпиаде в Токио
Спорт
Иностранцы оценили триумф российской легкоатлетки Ласицкене на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Liu Xu/Xinhua

Токио, 7 августа. Иностранные болельщики чествуют на просторах Сети российскую легкоатлетку Марию Ласицкене, которая завоевала олимпийское золото в Токио по прыжкам в высоту.

Путь Ласицкене к олимпийского золоту был очень тернист. Легкоатлетка должны была выступить еще на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но тогда вся российская сборная попала под санкции из-за допингового скандала. В Токио спортсменке тоже не сразу улыбнулась удача. Сначала она с трудом пробилась в финал турнира, взяв квалификационную высоту с третьей попытки. Затем уже в решающих состязаниях Ласицкене едва не вылетела на стартовых высотах.

За выступлением россиянки, затаив дыхание, следили миллионы зрителей по всему миру. И вот, случилось чудо, которого заслуживала Ласицкене — она вязала золото, сумев преодолеть планку на высоте 2,04 метра. Пользователи Twitter стали массово поздравлять российскую легкоатлетку с заслуженной победой.

«Она настоящий чемпион. Лидер в прыжках в высоту последних лет, она пропустила Игры в Рио и не показывала хорошие результаты в этом сезоне, но смогла сделать, что нужно, в решающий момент»;

«Если кто и должен был выиграть золото, так это Мария Ласицкене»;

«Фантастический финиш, несмотря на сомнительный старт. Она очень хороша! Медаль заслуженная», — восхитились иностранные болельщики победным прыжком россиянка.

Внимание иностранцев привлекло и выступление гимнастки Дины Авериной, которая не смогла завоевать золото. По мнению зрителей, россиянку явно засудили, закрыв глаза на ошибку соперницы.

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