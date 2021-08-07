Премьера Словакии огорчило отношение Венгрии к совместной истории

Братислава, 7 августа. Действия Венгрии вносят напряженность в общество соседнего государства, уверен премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Политик выступил после визита спикера парламента Венгрии Ласло Кевера в словацкий город Шаморин. Эта часть региона населена венгерским национальным меньшинством. Кевер принял участие в открытии памятника народу, выселенному из Словакии после Второй мировой войны. Премьер выразил недовольство отношением Будапешта к совместной истории.

«Я огорчен развитием словацко-венгерских отношений в последние дни, вызванным поездкой и заявлениями спикера венгерского парламента Ласло Кевера в городе Шаморин», — подчеркнул Хегер.

Будапешт периодически поднимает вопросы о крупных территориальных потерях после Первой и Второй мировых войн. После трагических событий множество венгров оказались за пределами прежних границ государства.

Ранее стало известно о начале массовой вакцинации в Словакии российским препаратом «Спутник V». Сначала его изучили в лаборатории, сертифицированной Европейским Союзом.