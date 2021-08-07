Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 21:45
21:35
Общество
Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети
21:30
Спорт
Движение Putin Team запустило в соцсетях флешмоб в поддержку Авериных
21:29
Спорт
Дмитриева заявила о возможном подкупе судей на Олимпиаде в Токио
21:20
Спорт
Народный фронт и PutinTeam предложили поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных флешмобом
21:13
Шоу-бизнес
Алена Свиридова объяснила, почему не делает пластические операции
21:11
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала, как тяжело переживала смерть родителей
21:10
Происшествия
Число госпитализированных детей с поезда на Кубани выросло до 56
21:09
Спорт
Болельщики ОКР написали тысячи комментариев Ашрам про нечестное судейство
21:08
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс хочет вновь положить звездную дочь в психбольницу
21:04
Спорт
Иностранцы оценили триумф российской легкоатлетки Ласицкене на Олимпиаде в Токио
Все новости

Премьера Словакии огорчило отношение Венгрии к совместной истории
Политика
Премьера Словакии огорчило отношение Венгрии к совместной истории
pxhere.com  /  PxHere

Братислава, 7 августа. Действия Венгрии вносят напряженность в общество соседнего государства, уверен премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Политик выступил после визита спикера парламента Венгрии Ласло Кевера в словацкий город Шаморин. Эта часть региона населена венгерским национальным меньшинством. Кевер принял участие в открытии памятника народу, выселенному из Словакии после Второй мировой войны. Премьер выразил недовольство отношением Будапешта к совместной истории.

«Я огорчен развитием словацко-венгерских отношений в последние дни, вызванным поездкой и заявлениями спикера венгерского парламента Ласло Кевера в городе Шаморин», — подчеркнул Хегер.

Будапешт периодически поднимает вопросы о крупных территориальных потерях после Первой и Второй мировых войн. После трагических событий множество венгров оказались за пределами прежних границ государства.

Ранее стало известно о начале массовой вакцинации в Словакии российским препаратом «Спутник V». Сначала его изучили в лаборатории, сертифицированной Европейским Союзом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Премьера Словакии огорчило отношение Венгрии к совместной истории
венгрия словакия история
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru