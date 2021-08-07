Политолог Мотыль объяснил, почему Германия не учла интересы Украины по «СП-2»

Вашингтон, 7 августа. Германия не учла интересы Украины при реализации «Северного потока — 2», поскольку преследовала свои. Об этом заявил профессор политологии из США Александр Мотыль.

Эксперт напомнил, что некоторые украинцы обвиняют Германию в предательстве на фоне строительства российского трубопровода. По его словам, предать можно только того, кому присягнул на верность.

«А такой присяги Германия Украине никогда не давала», — написал политолог в статье для украинского журнала.

Профессор полагает, что Берлин поддержал проект газопровода, поскольку «жестко преследовал национальные интересы».

Американские журналисты ранее признали победу России и Германии в ситуации с «СП-2». Эксперты уверены, что Кремль сможет «наказать» Украину в вопросе голубого топлива.