Новая система складывания устройств запатентована компанией Apple

Вашингтон, 7 августа. Американская организация Apple запатентовала новую систему складывания устройств, в которой применяются ролики и сила трения.

Выданный патент отображает возможный будущий дизайн MacBook и Magic Keyboard для iPad Pro. В документе описывается «портативное вычислительное устройство», включающее дисплейную секцию и базовую часть. Подобные фрагменты соединены друг с другом посредством шарнирного узла. Информацией поделилось издание iXBT.com.

Соответствующий узел обеспечивает закрытое положение, при котором экран находится над ключевой деталью, и открытое исполнение, когда части расположены под углом. Данная конструкция включает один или несколько роликовых элементов. Между ними можно также поставить распорные фрагменты. Когда новая система найдет место в производстве продукции Apple, неизвестно.

Представители компании Apple ранее сообщили о планах проверять переписку и содержимое iCloud на наличие детской порнографии. Согласно представленным данным, в Messages встроят программу машинного обучения, которая будет предупреждать о запрещенном контенте.