Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 21:46
21:35
Общество
Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети
21:30
Спорт
Движение Putin Team запустило в соцсетях флешмоб в поддержку Авериных
21:29
Спорт
Дмитриева заявила о возможном подкупе судей на Олимпиаде в Токио
21:20
Спорт
Народный фронт и PutinTeam предложили поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных флешмобом
21:13
Шоу-бизнес
Алена Свиридова объяснила, почему не делает пластические операции
21:11
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала, как тяжело переживала смерть родителей
21:10
Происшествия
Число госпитализированных детей с поезда на Кубани выросло до 56
21:09
Спорт
Болельщики ОКР написали тысячи комментариев Ашрам про нечестное судейство
21:08
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс хочет вновь положить звездную дочь в психбольницу
21:04
Спорт
Иностранцы оценили триумф российской легкоатлетки Ласицкене на Олимпиаде в Токио
Все новости

Новая система складывания устройств запатентована компанией Apple
Технологии
Новая система складывания устройств запатентована компанией Apple
flickr.com  /  Andrew

Вашингтон, 7 августа. Американская организация Apple запатентовала новую систему складывания устройств, в которой применяются ролики и сила трения.

Выданный патент отображает возможный будущий дизайн MacBook и Magic Keyboard для iPad Pro. В документе описывается «портативное вычислительное устройство», включающее дисплейную секцию и базовую часть. Подобные фрагменты соединены друг с другом посредством шарнирного узла. Информацией поделилось издание iXBT.com.

Соответствующий узел обеспечивает закрытое положение, при котором экран находится над ключевой деталью, и открытое исполнение, когда части расположены под углом. Данная конструкция включает один или несколько роликовых элементов. Между ними можно также поставить распорные фрагменты. Когда новая система найдет место в производстве продукции Apple, неизвестно.

Представители компании Apple ранее сообщили о планах проверять переписку и содержимое iCloud на наличие детской порнографии. Согласно представленным данным, в Messages встроят программу машинного обучения, которая будет предупреждать о запрещенном контенте.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Новая система складывания устройств запатентована компанией Apple
apple macbook патент ipad pro
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru