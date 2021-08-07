Операторы первой научной роты ВМФ РФ принесли присягу в Военно-морской академии

Москва, 7 августа. Торжественная церемония приведения к военной присяге матросов первой научной роты Военно-морского флота РФ состоялась в Военно-морской академии, сообщает Минобороны России.

Мероприятие прошло в историческом здании клуба. Военные, успешно завершившие курс общевойсковой подготовки, присягнули на верность Российской Федерации. Исполняющий обязанности главы академии Геннадий Лысенко заверил присутствующих на церемонии родителей, что на службе их дети окрепнут физически, а также получат важные знания и умения.

Ранее сообщалось, что на базе Каспийской флотилии ВМФ РФ создан уникальный отряд юнармейцев. Первыми членами отряда стали 20 детей из семей военнослужащих и гражданского персонала флотилии.