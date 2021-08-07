ЦБ отметил рост средней максимальной ставки по вкладам

Москва, 7 августа. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наивысший объем депозитов физлиц в рублях, за третью декаду июля увеличилась до 5,55%.

Еще во второй декаде прошлого месяца ее размер составлял 5,46%. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

На текущий момент показатель достиг максимального значения с конца января 2020 года. Тогда он составлял 5,76%, после чего последовательно шел на спад.

В перечень банков, по которым проводится мониторинг, включены Сбербанк, «Тинькофф банк», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», МКБ, «Альфа-банк», банк «ФК Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк».

Банковские вклады смогут заменить биржу для части инвесторов. Такое предположение ранее озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина.