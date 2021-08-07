Аналитический портал назвал экс-столицу Бурунди самым большим городом в Африке

Гитега, 7 августа. Портал потребительских и рыночных данных Statista назвал бывшую столицу Бурунди самым быстрорастущим городом в Африке.

Аналитики уверены, что к 2035 году количество жителей Бужумбуры достигнет 2,3 миллиона человек.

Такого результата удалось добиться благодаря массовой урбанизации, приросту населения и отсутствию дефицита рабочих мест. Кроме того, сильное влияние на развитие города оказал приход к власти нынешнего президента страны Эвариста Ндайишимие.

Также в рейтинг попали нигерский Зиндер, который станет городом-миллионником через 14 лет, и угандийская Кампала, темп роста населения которой достиг 112%.

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На текущий момент самыми крупными мегаполисами являются Лагос, Киншаса и Каир. Исследователи Statista прогнозируют, что к 2050 г. на Черном континенте будет проживать два миллиарда человек.

Важную роль в развитии африканских стран играет их взаимодействие друг с другом. Наиболее дружелюбные государства гораздо быстрее повышают качество жизни и увеличивают количество населения.

Например, в середине июля лидеры Танзании и Бурунди встретились для укрепления сотрудничества и обсуждения постройки железнодорожной сети, которая соединит их страны.