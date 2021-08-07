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Дебют первого электрического Jeep запланирован на 2023 год
Экономика
Дебют первого электрического Jeep запланирован на 2023 год
jeeppress-europe.com  /  Fiat Chrysler Automobiles

Вашингтон, 7 августа. Американский производитель Jeep планирует выпустить полностью электрифицированную модель транспортного средства в первой половине 2023 года.

По словам инсайдеров, новинка будет совершенно новой моделью, которая придет на смену актуальному Renegade. Транспортное средство будет унифицировано с Alfa Romeo и Fiat. Серийное производство автомобилей запустят в Польше, передает «Тарантас Ньюс».

Будущие электрические Jeep должны иметь возможность автономного движения по бездорожью, а также функцию удаленного мониторинга машин. Автомобиль оснастят портом, который получит несколько источников питания. Кроме того, американские разработчики добавят биометрическое распознавание лиц для разблокировки агрегата.

Появлением электрифицированной модели ранее похвасталась корпорация Volkswagen, которая анонсировала новый ID.5 в спортивном исполнении GTX. Машина окажется первым электрическим купе-кроссовером в линейке немецкого производителя.

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электрокар внедорожник jeep
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