Эстония усилила контроль на границе с Латвией из-за нелегальных мигрантов

Таллин, 7 августа. Глава МВД Эстонии Кристиан Яани сообщил об усилении контроля на границе с Латвией, чтобы не допустить прибывания нелегальных мигрантов в страну.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии решил действовать на предупреждение и усилил безопасность на границе с Латвией. Такие меры приняли из-за миграционного кризиса в Литве. На территорию республики из Белоруссии за последние сутки проникли 38 нелегалов, сообщил Яани.

«Я разговаривал в субботу с министром внутренних дел Латвии с которым на фоне событий в Литве мы держали постоянный контакт. <..> На данный момент миграционного давления на Эстонию все же нет», — сказал глава МВД эстонскому порталу ERR.

Ранее власти Литвы сообщили, что намерены платить по 300 евро переселенцам, которые покинут страну. Таким образом руководство республики планирует избавиться от миграционного кризиса.