Падение промышленного производства наблюдается в Германии

Берлин, 7 августа. Объем промышленного производства в ФРГ с учетом сезонных колебаний сократился в июне на 1,3% по отношению к маю. Об этом сообщает министерство экономики и технологий государства.

Более того, показатель мая был пересмотрен: теперь ведомство оценивает падение уровня производства в промышленности страны в 0,8% вместо изначальных 0,3%.

При этом показатель, исключая энергетическую и строительную отрасль, в июне упал на 0,9% к маю. Объем выпуска товаров производственно-технического назначения оказался ниже на 2,9%, а потребительских товаров — наоборот, возрос на 3,4%.

Тем временем производство в России демонстрирует успехи. К примеру, Уральский федеральный округ (УрФО) достиг по уровню промышленного производства показателей доковидного 2019 года.