Крупный бизнес США призвал Байдена начать торговые переговоры с Китаем

Вашингтон, 7 августа. Ведущие бизнес-группы США призвали администрацию президента Джо Байдена возобновить торговые переговоры с КНР и снизить тарифы на китайские поставки.

Как пишет The Wall Street Journal, представители американского бизнеса считают, что торговый конфликт с Пекином, начавшийся при Дональде Трампе, серьезно вредит экономике США. Предприниматели обращают внимание, что проблемы в производстве приводят к росту цен для конечных потребителей.

Бизнесмены настаивают, чтобы американо-китайские переговоры учитывали интересы производителей и издержки, которые несут граждане из-за тарифов на импорт из Китая. Министерство торговли и министерство финансов США пока не ответили на заявление бизнеса.

Тем временем Соединенные Штаты могут вновь оказаться на грани дефолта из-за повышения потолка госдолга. Аналитики ранее оценили, насколько сейчас вероятен сценарий обвала американской валюты.