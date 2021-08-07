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Ученые из Канады заявили о пользе терапевтического голодания при кишечных инфекциях
Общество
Ученые из Канады заявили о пользе терапевтического голодания при кишечных инфекциях
pixabay.com  /  nastya_gepp

Оттава, 7 августа. Терапевтическое голодание и ограничение калорийности рациона на некоторое время помогают быстрее справиться с кишечными инфекциями.

Исследование провели специалисты из университета Британской Колумбии в Канаде. Эксперименты ставили на лабораторных мышах. Грызунам не давали еды в течение двух суток до и после заражения бактериями Salmonella, которые вызывают инфекционные воспаления в желудочно-кишечном тракте у людей.

Результаты показали, что у животных уменьшилась интенсивность симптомов бактериальной инфекции и пропали повреждения в тканях кишечника. Ученые сделали вывод, что лечебное голодание и ограничение калорийности благотворно воздействует на ЖКТ при заражении инфекциями.

Диетолог Альбина Ермоленкова ранее предупредила об опасности арбузов для желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что агрономы подкармливают ягоды удобрениями для ускорения созревания.

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инфекция кишечник голодание
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