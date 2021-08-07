Онколог перечислил основные причины развития рака пищевода

Москва, 7 августа. Рак пищевода может возникать из-за ряда факторов, большинство из которых зависят от образа жизни человека. Онколог Антон Филатов назвал основные причины развития этого недуга.

Онкологическое заболевание может появиться в результате частого употребления еды и напитков, разогретых до высоких температур. По словам специалиста, связано это с тем, что клетки слизистой оболочки подвержены постоянному повреждению, что приводит к усилению процессов регенерации.

«Также на развитие рака пищевода может повлиять гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод, при этом слизистая пищевода изменяется», — объяснил Филатов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Кроме того, рак нередко может появляться из-за плохого питания, курения, алкоголя и ожирения. Одним из распространенных факторов также считается наследственность. Наряду с этим спровоцировать опасное заболевание могут химические ожоги пищевода.

В случае развития рака ухудшить состояние может частое употребление арахиса. Этот орех в больших количествах способствует распространению раковых клеток в организме.