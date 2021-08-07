Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 21:44
21:35
Общество
Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети
21:30
Спорт
Движение Putin Team запустило в соцсетях флешмоб в поддержку Авериных
21:29
Спорт
Дмитриева заявила о возможном подкупе судей на Олимпиаде в Токио
21:20
Спорт
Народный фронт и PutinTeam предложили поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных флешмобом
21:13
Шоу-бизнес
Алена Свиридова объяснила, почему не делает пластические операции
21:11
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала, как тяжело переживала смерть родителей
21:10
Происшествия
Число госпитализированных детей с поезда на Кубани выросло до 56
21:09
Спорт
Болельщики ОКР написали тысячи комментариев Ашрам про нечестное судейство
21:08
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс хочет вновь положить звездную дочь в психбольницу
21:04
Спорт
Иностранцы оценили триумф российской легкоатлетки Ласицкене на Олимпиаде в Токио
Все новости

Онколог перечислил основные причины развития рака пищевода
Общество
Онколог перечислил основные причины развития рака пищевода
pixabay.com

Москва, 7 августа. Рак пищевода может возникать из-за ряда факторов, большинство из которых зависят от образа жизни человека. Онколог Антон Филатов назвал основные причины развития этого недуга.

Онкологическое заболевание может появиться в результате частого употребления еды и напитков, разогретых до высоких температур. По словам специалиста, связано это с тем, что клетки слизистой оболочки подвержены постоянному повреждению, что приводит к усилению процессов регенерации.

«Также на развитие рака пищевода может повлиять гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается обратно в пищевод, при этом слизистая пищевода изменяется», — объяснил Филатов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Кроме того, рак нередко может появляться из-за плохого питания, курения, алкоголя и ожирения. Одним из распространенных факторов также считается наследственность. Наряду с этим спровоцировать опасное заболевание могут химические ожоги пищевода.

В случае развития рака ухудшить состояние может частое употребление арахиса. Этот орех в больших количествах способствует распространению раковых клеток в организме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Онколог перечислил основные причины развития рака пищевода
рак болезнь причины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru