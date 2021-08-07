Симоньян предложила израильтянке Ашрам остаться человеком и вернуть медаль Авериной

Москва, 7 августа. Главред RT Маргарита Симоньян призвала израильскую гимнастку Линой Ашрам оставаться человеком. По словам журналистки, для этого она должна отдать свою золотую медаль.

Предпоследний день Олимпийских соревнований ознаменовался громким скандалом. На соревнованиях по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина не получила заслуженную награду. Вместо нее олимпийской чемпионкой стала израильтянка, которая на выступлении не удержала ленту. Симоньян считает, что для любого атлета должно быть позорно получать награду при таких обстоятельствах. Она отметила, что судьи на Олимпиаде в Токио действительно засудили россиянку.

«Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал», — отметила журналистка.

После увиденного Маргарита Симоньян не хочет больше хоть как-то относиться к Олимпиаде, поэтому отказывается от дальнейших просмотров. Она посоветовала Ашрам оставаться даже в этой ситуации человеком и подсказала, что нужно сделать.

«Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу. А у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль», — резко заявила Симоньян.

Ранее в Сети появилось огромное количество гневных отзывов в адрес рефери, которые не присудили россиянке Дине Авериной заслуженное золото Олимпиады.