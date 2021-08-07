Марокко на фоне открытий месторождений стремится попасть в клуб нефтедобывающих стран

Рабат, 7 августа. Надежды марокканцев на вступление в клуб добывающих стран возродились благодаря заявлению об открытии месторождений нефти и газа международной компанией, имеющей лицензию на работу в королевстве.

Так, британская Europa Oil and Gas сообщила о наличии свыше двух миллиардов баррелей нефтяных запасов в регионе Инцкан у побережья юго-западного города Агадир на площади более 11 тысяч квадратных километров.

В течение многих лет Марокко сотрудничает с международными компаниями, специализирующимися на разведке полезных ископаемых как на суше, так и в море. Цель —найти богатства и в дальнейшем внести вклад в экономическое благосостояние страны.

Рабат всячески поощряет и привлекает иностранные инвестиции, участвующие в геологоразведочной работе. Например, королевство полностью освобождает от уплаты налогов сроком на 10 лет компании, открывающие месторождения нефти.

Сейчас в разных регионах Марокко реализуют 47 проектов. Из них 11 по драгоценным и девять по основным металлам, семь по горным породам и промышленным минералам, четыре по общей разведке, а также три по геотермальной и водородной энергетике.

По мнению экономистов, открытия новых источников нефти и газа помогут сократить дефицит бюджета. Марокко импортирует более 90% энергетических потребностей из-за рубежа, а в стране наблюдаются спекуляции, связанные с ценами на международном рынке.

Превращение королевства в производителя нефти и газа, в первую очередь, позволит достичь энергетической самодостаточности, а также скорректировать государственный бюджет. Любое открытие газа благоприятно скажется на марокканском потребителе.

Наличие отрасли, связанной с добычей ископаемых видов энергии, поможет национальной промышленности активизировать производство и расширить экспорт за рубеж. Доходы Марокко от газа и нефти финансисты предлагают направлять на пенсионное и медицинское обеспечение, а не на прямую поддержку частных лиц.

Однако в течение многих лет старатели объявляли о новых месторождениях и доступе к важным запасам в различных регионах королевства, но так и не доходили до стадии разработки. Поэтому многие марокканцы сомневаются в достоверности данных, которые предоставляют международные компании.