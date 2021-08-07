Мужчина ограбил пункт металлоприема в Одессе

Киев, 7 августа. Одесские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на сотрудницу пункта металлоприема. Фигуранта отправили под арест.

По версии следствия, мужчина, угрожая ножом, заставил работницу металлоприемки на Тираспольском шоссе отдать ему более 3 тысяч гривен выручки и кольцо стоимостью 5 тысяч гривен.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Измаильского района. Он был неоднократно судим за имущественные преступления, заявили в пресс-службе ГУНП. За разбой ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Житель Новосибирска напал с ножом на 71-летнего пассажира автобуса №95, сообщал ФАН. Происшествие случилось в Дзержинском районе возле остановки общественного транспорта «Доватора».