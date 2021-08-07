Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 21:44
21:35
Общество
Обращение Булановой к Памфиловой взорвало соцсети
21:30
Спорт
Движение Putin Team запустило в соцсетях флешмоб в поддержку Авериных
21:29
Спорт
Дмитриева заявила о возможном подкупе судей на Олимпиаде в Токио
21:20
Спорт
Народный фронт и PutinTeam предложили поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных флешмобом
21:13
Шоу-бизнес
Алена Свиридова объяснила, почему не делает пластические операции
21:11
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала, как тяжело переживала смерть родителей
21:10
Происшествия
Число госпитализированных детей с поезда на Кубани выросло до 56
21:09
Спорт
Болельщики ОКР написали тысячи комментариев Ашрам про нечестное судейство
21:08
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс хочет вновь положить звездную дочь в психбольницу
21:04
Спорт
Иностранцы оценили триумф российской легкоатлетки Ласицкене на Олимпиаде в Токио
Все новости

Мужчина ограбил пункт металлоприема в Одессе
Происшествия
Мужчина ограбил пункт металлоприема в Одессе
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 7 августа. Одесские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на сотрудницу пункта металлоприема. Фигуранта отправили под арест.

По версии следствия, мужчина, угрожая ножом, заставил работницу металлоприемки на Тираспольском шоссе отдать ему более 3 тысяч гривен выручки и кольцо стоимостью 5 тысяч гривен.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Измаильского района. Он был неоднократно судим за имущественные преступления, заявили в пресс-службе ГУНП. За разбой ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Житель Новосибирска напал с ножом на 71-летнего пассажира автобуса №95, сообщал ФАН. Происшествие случилось в Дзержинском районе возле остановки общественного транспорта «Доватора».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мужчина ограбил пункт металлоприема в Одессе
одесса полиция разбой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru