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Максим Фадеев осудил Владимира Зеленского за цитирование нацистов
Общество
Максим Фадеев осудил Владимира Зеленского за цитирование нацистов
instagram.com  /  @fadeevmaxim

Москва, 7 августа. Российский композитор и продюсер Максим Фадеев резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после его большого интервью телеканалу «Дом».

Шоумен опубликовал гневный пост в своем официальном Instagram-аккаунте. Он выразил возмущение обращением Зеленского к жителям Донбасса, в котором украинский лидер процитировал министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Это вызвало у Фадеева состояние глубокого шока.

«Этот человек очень глуп и необразован, и думаю по своей шмыгающей тупости он цитирует классиков нацизма!», — не стал себя сдерживать в эмоциях продюсер.

Фадеев признался, что с удовольствием посмотрел бы на президента Украины на скамье подсудимых. Он также заявил, что готов плюнуть Зеленскому в лицо.

Ранее продюсер рассказал, что продал права на музыку и образы таких проектов, как Serebro и Глюкоза. Фадеев подчеркнул, что не хочет больше иметь ничего общего с артистами.

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украина зеленский фадеев
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