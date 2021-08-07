Максим Фадеев осудил Владимира Зеленского за цитирование нацистов

Москва, 7 августа. Российский композитор и продюсер Максим Фадеев резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после его большого интервью телеканалу «Дом».

Шоумен опубликовал гневный пост в своем официальном Instagram-аккаунте. Он выразил возмущение обращением Зеленского к жителям Донбасса, в котором украинский лидер процитировал министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Это вызвало у Фадеева состояние глубокого шока.

«Этот человек очень глуп и необразован, и думаю по своей шмыгающей тупости он цитирует классиков нацизма!», — не стал себя сдерживать в эмоциях продюсер.

Фадеев признался, что с удовольствием посмотрел бы на президента Украины на скамье подсудимых. Он также заявил, что готов плюнуть Зеленскому в лицо.

Ранее продюсер рассказал, что продал права на музыку и образы таких проектов, как Serebro и Глюкоза. Фадеев подчеркнул, что не хочет больше иметь ничего общего с артистами.