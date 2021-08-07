Во Франции пообещали следить за развитием дела Baring Vostok

Париж, 7 августа. Приговор суда по делу Baring Vostok вызвал много вопросов у Парижа. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции.

В Париже прокомментировали решение суда в отношении фигурантов дела Baring Vostok. По словам представителя МИД, процесс и приговоры вызывают недоумение в связи с условиями предпринимательства в России. Одним из обвиняемых оказался француз Филипп Дельпаль. Дипломат добавил, что Франция будет следить за развитием событий «с большим вниманием».

Мещанский суд Москвы ранее вынес приговор по делу Baring Vostok. Американский бизнесмен Майкл Калви и его коллеги получили условные сроки. Предприниматель нанес организации ущерб в 2,5 миллиарда долларов за махинации с банковским кредитом.