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Политолог Межевич заявил, что Тихановская является «просто женщиной в эмиграции»
Политика
Политолог Межевич заявил, что Тихановская является «просто женщиной в эмиграции»
ФАН  / 

Даже те люди, которые не поддерживают власть действующего президента РБ Александра Лукашенко, находятся в шоке от тех заявлений, которые делают его противники. Об этом в интервью ФАН рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В интервью немецкому изданию Spiegel белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о необходимости покончить с зависимостью Республики Беларусь от Российской Федерации. Кроме того, она призвала ЕС и США ввести против правительства президента Александра Лукашенко еще «более мощные» санкции.

«Госпожа Тихановская путает себя и страну, — заявил Межевич. — Она — никто. И говорить от имени Республики Беларусь ее никто не уполномочивал. Это просто женщина в эмиграции — и все. Что же касается «зависимости», о которой оппозиционерка упомянула, то у России и Белоруссии особая ситуация: у нас Союзное государство, уникальная доля взаимного товарооборота, а также эксклюзивные отношения в социальной, политической и культурной сферах».

Помимо прочего, подчеркнул эксперт, у Москвы и Минска уникальная совместная история, так что сравнивать РФ с какими-то отдельными европейскими странами по характеру взаимного влияния попросту некорректно.

Политолог Межевич заявил, что Тихановская является «просто женщиной в эмиграции»
Федеральное агентство новостей  / 

«Дискутировать с человеком, который лишен, как Тихановская, профессиональной подготовки — это несерьезно, — заметил собеседник ФАН. — И это ниже моего достоинства».

Политолог также отметил, что оппозиционерка в интервью перепутала санкции «против правительства Лукашенко» с санкциями против белорусского народа.

«Персональные санкции против президента РБ и так уже максимальные, — заявил эксперт. — В арсенале у Запада остались только те, что направлены против простого народа. И вот здесь я скажу вам самое главное: в стране есть немало людей, которые не поддерживают Лукашенко. Однако они не станут из-за этого поддерживать Тихановскую! А все потому, что она, равно как и ее свита, является организатором экономического удушения якобы их собственного народа. И даже те, кто голосовал за нее в августе прошлого года, не стали бы делать этого сейчас, поскольку она выступает за санкции против Республики Беларусь!»

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россия белоруссия лукашенко межевич тихановская
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