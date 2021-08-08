Политолог Межевич заявил, что Тихановская является «просто женщиной в эмиграции»

Даже те люди, которые не поддерживают власть действующего президента РБ Александра Лукашенко, находятся в шоке от тех заявлений, которые делают его противники. Об этом в интервью ФАН рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

В интервью немецкому изданию Spiegel белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о необходимости покончить с зависимостью Республики Беларусь от Российской Федерации. Кроме того, она призвала ЕС и США ввести против правительства президента Александра Лукашенко еще «более мощные» санкции.

«Госпожа Тихановская путает себя и страну, — заявил Межевич. — Она — никто. И говорить от имени Республики Беларусь ее никто не уполномочивал. Это просто женщина в эмиграции — и все. Что же касается «зависимости», о которой оппозиционерка упомянула, то у России и Белоруссии особая ситуация: у нас Союзное государство, уникальная доля взаимного товарооборота, а также эксклюзивные отношения в социальной, политической и культурной сферах».

Помимо прочего, подчеркнул эксперт, у Москвы и Минска уникальная совместная история, так что сравнивать РФ с какими-то отдельными европейскими странами по характеру взаимного влияния попросту некорректно.

Федеральное агентство новостей /

«Дискутировать с человеком, который лишен, как Тихановская, профессиональной подготовки — это несерьезно, — заметил собеседник ФАН. — И это ниже моего достоинства».

Политолог также отметил, что оппозиционерка в интервью перепутала санкции «против правительства Лукашенко» с санкциями против белорусского народа.