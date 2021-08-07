Исследование показало, какие привычки провоцируют деменцию

Москва, 7 августа. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент более 50 млн человек страдают деменцией.

Международная группа ученых пришла к выводу, что для профилактики опасного недуга следует отказаться от ряда привычек. Так, специалисты выделили пристрастие к кофе. Чем больше человек пьет его, тем сильнее увеличивается объем мозга, что может привести к развитию инсульта и деменции.

Также в зрелом возрасте опасно недосыпание. Деменция может возникнуть на фоне любви к вредной пище, например, картофелю фри или бургерам. Исследователи призвали ограничить употребление соли. По их словам, в будущем это поможет избежать деменции или болезни Альцгеймера.

Австралийские ученые ранее предупреждали об опасности кофе. Они рассказали, почему напиток может привести к деменции.