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Мэр Минска потребовал убрать западную продукцию с лучших полок магазинов
Политика
Мэр Минска потребовал убрать западную продукцию с лучших полок магазинов
msu.by  /  Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова

Минск, 7 августа. Мэр города Владимир Кухарев возмутился обилию товаров из стран, объявивших санкции против Белоруссии.

Он потребовал убрать с лучших полок продукцию из Украины и стран Евросоюза. Слова градоначальника прозвучали на выездном заседании президиума верхней палаты парламента (Совета республики).

«Сегодня ряд стран ввели против нас санкции — Украина, Литва, Польша, а их товары — конфеты, сдоба, чаи, печенье — стоят в магазинах на лучших полках! При этом отечественные надо еще и поискать», — подчеркнул Владимир Кухарев.

Ранее президент республики Александр Лукашенко обратил внимание на способность страны выдержать западные рестрикции. На встрече с российским коллегой Владимиром Путиным он заявил, Минск готов выполнять все взятые на себя кредитные обязательства.

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санкции белоруссия запад
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