Журналисты рассказали, что едят на завтрак звезды мирового спорта

Москва, 7 августа. Профессиональные спортсмены особое внимание уделяют завтраку, ведь утренний прием пищи должен помочь им повысить уровень энергии подготовиться к тренировкам.

Большинство олимпийских чемпионов предпочитает сбалансированный завтрак, который содержит нужное организму количество жиров, белков и углеводов. Так, американская легкоатлетка Гвен Йоргенсен, завоевавшая золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, перед утренней тренировкой съедает сытный тако с яйцами и картофелем.

Титулованный пловец Майкл Фелпс потребляет около 10 000 калорий в день. Ежедневно он проводит изнурительные тренировки, поэтому его организм нуждается в таком количестве пищи и энергии. Только на завтрак спортсмен съедает три сэндвича с яичницей-глазуньей, сыром и салатом. Сэндвич с яйцом на завтрак любит и ямайский легкоатлет, ставший легендой мирового спорта — Усэйн Болт.

Немного другие аппетиты и требования к завтракам у гимнасток, пишет портал Eat this not that. Так, перед утренней тренировкой американская спортсменка Габриэль Дуглас выпивает стакан воды и съедает тарелку овсянки с бананом. Подобный завтрак и у гимнастки Симоны Байлз, правда фрукты она предпочитает не добавлять в кашу, а есть отдельно.

Симона Байлз должна была выступить на Олимпийских играх в Токио, но перед командными соревнованиями неожиданно снялась с турнира. Позже выяснилось, что спортсменка столкнулась с личной трагедией и просто не смогла справиться с эмоциями.