Победа израильтянки вызвала у Немова множество вопросов к судейству гимнасток на ОИ

Москва, 7 августа. Олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Алексей Немов возмутился результатами судейства индивидуального многоборья в художественной гимнастике на летней Олимпиаде в Токио.

Россия впервые за 25 лет осталась без чемпионства в художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам. Алексей Немов уверен, что подобное распределение наград нельзя назвать справедливым, поскольку российская спортсменка выступала достойно, не допустив ошибок.

«Мне сложно сейчас уходить в политику. Я просто точно знаю, что Дина сделала все свои упражнения очень четко и правильно. И, действительно, здесь очень большой вопрос к судейству», – отметил спортсмен в интервью изданию «Экономика Сегодня».

Алексей Немов подчеркнул, что сестры Аверины показали себя лучшим образом на Играх в Токио. Главным вопросом остается то, как принимали решения высококвалифицированные судьи.

«В общем-то, сделать всю эту программу, которую Дина готовила к Олимпиаде, – просто умница. Это реально очень большие вопросы к судейству, мягко говоря. Здесь сложно что-то добавить, не могу ничего сказать, было это преднамеренно против нас или нет, я выступаю всегда за спортсменов», – отметил собеседник издания.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением к олимпийской чемпионке Ашрам. Он предложил спортсменке из Израиля отказаться от золота во имя справедливости.