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На парад ко Дню независимости Украины выведут ЗРК «Бук», С-300 и бронемашины «Новатор»

  /   Обновлено: 07 августа 2021 20:45
Армия
На парад ко Дню независимости Украины выведут ЗРК «Бук», С-300 и бронемашины «Новатор»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Коцаба

Киев, 7 августа. ВСУ готовятся к проведению в Киеве военного парада, приуроченного ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Первые репетиции мероприятия уже состоялись. В ходе тренировок военные задействовали созданные на базе БТР-4Е бронемашины КШМ К-1450-02. По центру Киева проедут зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук», а также грузовики с размещенными на них беспилотниками. Принимать парад будут на военных автомобилях «Казак-кабриолет».

Ранее сообщалось, что в украинском военном ведомстве урезали финансовые затраты на обновление вооружения. Гособоронзаказ Украины претерпел серьезные изменения. Важные статьи расходов были сокращены в пользу создания информационной структуры военного ведомства.

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украина Киев всу
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