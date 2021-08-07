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Китайские подрядчики Apple увеличивают штат накануне выхода iPhone 13

  /   Обновлено: 07 августа 2021 20:41
Экономика
Китайские подрядчики Apple увеличивают штат накануне выхода iPhone 13
Prt Scr youtube.com  /  EverythingApplePro E A P

Москва, 7 августа. Поставщики комплектующих для Apple из Китая начали активнее набирать рабочий персонал накануне выпуска новой линейки смартфонов iPhone.

Завод Foxconn, находящийся в Чжэнчжоу, повысил премию для новых сотрудников, которые работают на предприятии более 90 дней до 1540 долларов. Привлечь новых сотрудников пытаются и другие компании. Например, Lens Technology и Luxshare Precision также внедрили поощрения при найме работников.

Эксперты ожидают, что Apple во второй половине текущего года отгрузит около 130-15- млн iPhone 13. Основная часть новых смартфонов при этом будет произведена в Азии.

В то же время производители iPhone в скором времени могут столкнуться с дефицитом микрочипов. В корпорации признают, что им не удастся достичь запланированных темпов роста продаж в 2021 году.

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