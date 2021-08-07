Британские ученые предупредили об опасности извержения вулканов для человечества

Лондон, 7 августа. Небольшие извержения вулканов могут вызывать цунами. Подобные явления могут привести к уничтожению важной инфраструктуры, в том числе интернет-кабелей.

Группа исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) изучила влияние извержения вулканов на состояние инфраструктуры. Результаты проведенной научной работы были опубликованы в издании Nature Communications.

Как утверждают ученые, даже небольшие извержения способны вызывать так называемый «эффект домино». В частности, вслед за этим событием могут произойти масштабные цунами, способные перекрыть Суэцкий канал и уничтожить подводные кабельные сети. Авторы исследования призывают обращать большее внимание на извержения.

Как сообщалось ранее, человечество еще не научилось точно предсказывать дату начала суперизвержения вулканов. По мнению экспертов Кардиффского университета, это связано с нехваткой данных, необходимых для построения единой модели.