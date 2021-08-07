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Российский медик оценил пользу арбуза при коронавирусе
Общество
Российский медик оценил пользу арбуза при коронавирусе
pexels.com  /  Any Lane

Москва, 7 августа. Арбуз является не только символом августа и вкусным десертом, но и беспроигрышным способом вывести из организма лишнюю жидкость.

Однако говорить о том, что эта ягода помогает избавиться от последствий коронавируса, довольно опрометчиво. Таким мнением поделилась российский врач-терапевт Татьяна Чарушина.

«Нужно строить объяснение иначе: арбуз — мощный диуретик, он выводит токсины, а детоксикация организма очень важна после любой болезни», — объяснила медик в беседе с mk.ru.

Тем более что у пациентов зачастую нет аппетита, а арбуз даже больной человек охотно съест. В нем содержится много клетчатки, которая улучшает моторику кишечника. Точно таким же эффектом обладает магний, которого в арбузной мякоти тоже очень много.

Россиянам ранее перечислили необычные блюда с арбузом. Одним из самых неожиданных блюд стало летнее гаспачо с арбузом. Подавать такой суп следует в охлажденном виде.

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