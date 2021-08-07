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Ученые из Израиля нашли способ обмана системы распознавания лиц
Наука
Ученые из Израиля нашли способ обмана системы распознавания лиц
pixabay.com

Тель-Авив, 7 августа. Технологию, которая способна обходить большинство систем распознавания лиц, разработали исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле.

Разработка основана на уязвимых местах системы распознавания. Определители лиц обладают очень большим набором критериев, чтобы распознавать человека. Ученые из Израиля предположили, что используя такие маркеры, можно сгенерировать универсальное изображение.

Оно сможет обмануть различные системы безопасности, так как будет содержать черты, характерные для большинства населения. Метод протестировали на 13 тыс. изображений. Свыше 20% систем удалось разблокировать.

Россиянам ранее рассказали, как защитить персональные данные при взломе систем. Способы описал партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

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