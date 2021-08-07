Прибывшие на учения «Индра-2021» индийские военные посетили Мамаев курган

Волгоград, 7 августа. Индийские военнослужащие-участники маневров «Индра-2021» посетили в Волгограде Мамаев курган и памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».

Во время экскурсии гостям рассказали о Сталинградской битве, а также историю происхождения названия легендарного Мамаева кургана. Военных поразила грандиозность и атмосфера мемориала, а также смена часовых роты почетного караула у вечного огня.

Совместные российско-индийские учения «Индра-2021» проходят на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Они продлятся с 1 по 13 августа этого года. В маневрах задействовано более 500 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также рота разведки мотострелкового соединения ЮВО.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ и Индии во время совместных учений уничтожили базу условных боевиков. Командование двух стран осталось довольно результатами проведенных маневров.