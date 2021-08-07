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Кувейт отказался продлевать льготы для иностранных рабочих
Ближний Восток
Кувейт отказался продлевать льготы для иностранных рабочих
wikipedia.org  /  the Archive Team / 500px

Эль-Кувейт, 7 августа. Кувейтские власти отказались от введения дальнейших льготных периодов для незаконно пребывающих на территории страны иммигрантов, что ранее позволяло им легализовать свой статус пребывания в арабском государстве.

В случае если нелегал окажется вычисленным после окончания срока действия льгот, он попадет под депортацию без возможности въезда в страну в будущем. Предварительно ему придется заплатить штраф из расчета один динар за каждый день незаконного пребывания в Кувейте.  

Санкции предусмотрены и в отношении наймодателей, которые не обеспечили своевременный выезд нелегальных рабочих. Помимо денежного наказания они могут получить пожизненный запрет на найм иностранцев.

Практика льготных периодов для нелегалов продолжалась в Кувейте с марта 2020 года, когда система здравоохранения оказалась в кризисе и большинство аэропортов были закрыты. До настоящего момента срок действия поблажек беспрерывно продлевался каждый месяц. Количество присутствующих в государстве неоформленных иммигрантов не поддается подсчету.

По результатам проведенного в текущем году опроса Expat Insider, Кувейт является худшей из 59 участвовавших в голосовании стран с точки зрения качества жизни, возможностей для отдыха, личного счастья, путешествий и профессиональной мобильности для иностранных рабочих. При этом 46% респондентов отметили враждебность местной культуры, а 45% рассказали о сложностях выживания в арабской стране.

В мае треть из 3,2 миллиона официально зарегистрированных экспатов выразили желание покинуть Кувейт при первой возможности. За первые пять месяцев среди иностранных рабочих было совершено 75 самоубийств в сравнении с 90 случаями за весь 2020 год.

При этом за полгода кувейтские власти депортировали восемь тысяч человек за просроченный вид на жительство и различные правонарушения.

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