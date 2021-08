Кувейт отказался продлевать льготы для иностранных рабочих

Эль-Кувейт, 7 августа. Кувейтские власти отказались от введения дальнейших льготных периодов для незаконно пребывающих на территории страны иммигрантов, что ранее позволяло им легализовать свой статус пребывания в арабском государстве.

В случае если нелегал окажется вычисленным после окончания срока действия льгот, он попадет под депортацию без возможности въезда в страну в будущем. Предварительно ему придется заплатить штраф из расчета один динар за каждый день незаконного пребывания в Кувейте.

Санкции предусмотрены и в отношении наймодателей, которые не обеспечили своевременный выезд нелегальных рабочих. Помимо денежного наказания они могут получить пожизненный запрет на найм иностранцев.

Практика льготных периодов для нелегалов продолжалась в Кувейте с марта 2020 года, когда система здравоохранения оказалась в кризисе и большинство аэропортов были закрыты. До настоящего момента срок действия поблажек беспрерывно продлевался каждый месяц. Количество присутствующих в государстве неоформленных иммигрантов не поддается подсчету.

По результатам проведенного в текущем году опроса Expat Insider, Кувейт является худшей из 59 участвовавших в голосовании стран с точки зрения качества жизни, возможностей для отдыха, личного счастья, путешествий и профессиональной мобильности для иностранных рабочих. При этом 46% респондентов отметили враждебность местной культуры, а 45% рассказали о сложностях выживания в арабской стране.

В мае треть из 3,2 миллиона официально зарегистрированных экспатов выразили желание покинуть Кувейт при первой возможности. За первые пять месяцев среди иностранных рабочих было совершено 75 самоубийств в сравнении с 90 случаями за весь 2020 год.

The Expat Insider 2021 survey which ranks the countries annually according to their attractiveness to those wishing to immigrate, reside and work in them, has ranked Kuwait last in the world for the seventh time in 8 years➡️ https://t.co/2iciRenOxA pic.twitter.com/2mRWtkwCLk