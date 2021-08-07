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Глава ОКР Поздняков назвал драмой серебро гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 07 августа 2021 20:36
Спорт
Глава ОКР Поздняков назвал драмой серебро гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 7 августа. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал поддержать гимнастку Дину Аверину, которая осталась без олимпийского золота в индивидуальном многоборье.

Впервые за 25 лет сборная России осталась без золота в художественной гимнастике на Олимпиаде. В личном многоборье россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив всего лишь 0,150 балла Линой Ашрам из Израиля. Глава ОКР назвал случившиеся «спортивной драмой», но отказался комментировать судейство, которое уже многие его коллеги посчитали несправедливым.

«По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому», — заключил Поздняков во время пресс-конференции.

Глава ОКР призвал поддержать Аверину, которая, по его словам, боролась до последнего и выложилась по максимуму. Сама гимнастка не смогла принять судейство в финале индивидуального многоборья, о чем открыто высказалась в интервью для «Матч ТВ». Главный тренер команды Ирина Винер-Усманова после победы Ашрам заявила, что израильская спортсменка не достойна олимпийского золота из-за грубейшей ошибки в упражнении с лентой.

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