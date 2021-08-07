Германия направила военный корабль в Южно-Китайское море впервые за 20 лет

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о попытках Вашингтона восстановить свои позиции в Юго-Восточной Азии (ЮВА), наращивании военного присутствия американцев и их союзников в Южно-Китайском море, где Пекин проводит военные маневры, крупнейших в истории совместных учениях между армиями Индонезии и США, а также очередном обострении политического кризиса в Малайзии.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Проходившие на этой неделе в режиме видеоконференций региональные азиатские саммиты и встречи на высшем уровне вновь стали ареной дипломатической борьбы между США и Китаем.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на 28-ом Региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что Пекин «резко отклонился от своей многолетней ядерной стратегии, основанной на минимальном сдерживании». Он также в очередной раз обвинил Китай в «провокационном поведении в Южно-Китайском море» и нарушении прав человека в Гонконге, Синьцзяне и Тибете.

В ответ глава МИД КНР Ван И на 11-й встрече министров иностранных дел стран-участниц Восточноазиатского саммита (EAS) отверг все критические замечания касательно прав человека в Китае, а также призвал США и Японию «отбросить иллюзию» возврата Гонконга к хаосу.

#WangYi: By making irresponsible remarks over #China's internal affairs, the #US & #Japan have seriously breached the basic norms governing international relations &undermined the principle of sovereign equality. https://t.co/ff3te4PGYT — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) August 5, 2021

В целом США максимально использовали региональные площадки для восстановления отношения со странами ЮВА после нескольких лет правления Дональда Трампа и провальных первых месяцев администрации Джо Байдена.

С этой целью Энтони Блинкен проводил ежедневные виртуальные встречи с официальными лицами стран АСЕАН и отдельно с представителями субрегиона Нижнего Меконга, куда входят Мьянма, Камбоджа, Лаос, Вьетнам и Таиланд. Его основной задачей было убедить высших чиновников и дипломатов, что США серьезно настроены на взаимодействие с «асеановцами» и уделяют должное внимание региону в своих попытках противостоять растущему влиянию Китая.

Дипломатическая активность Блинкена последовала за визитом заместителя госсекретаря Венди Шерман в Индонезию, Камбоджу и Таиланд двумя месяцами ранее. На прошлой неделе министр обороны Штатов Ллойд Остин посетил Манилу, где договорился о полноценном возобновлении действия соглашения о посещении войск, а также Ханой, где обсуждалась возможность повышения уровня американо-вьетнамских отношений до стратегического партнерства.

В августе в Юго-Восточную Азию отправится вице-президент США Камала Харрис, которая посетит Сингапур и Вьетнам. Она сосредоточится на защите «международных правил» в Южно-Китайском море (ЮКМ), расширении сотрудничества в сфере безопасности и укреплении лидерства Штатов в регионе.

«США вернулись к более традиционному подходу во внешней политике, вновь сделали акцент на многосторонности и сосредоточились на своей глобальной сети союзников и партнеров... Ощущается чувство облегчения не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире», — сказал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Indonesia is pleased to take on the role as Country Coordinator for the ASEAN - US Dialogue Partnership 2021 - 2024 (#ASEAN-US Ministerial Meeting, 03/08) pic.twitter.com/hnDqq5EdqL — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) August 6, 2021

Южно-Китайское море

ВМС Индии направят оперативную группу в Южно-Китайское море. Двухмесячное развертывание четырех боевых кораблей позволит Нью-Дели обозначить свое присутствие к востоку от Малаккского пролива, улучшив взаимодействие с военно-морскими подразделениями Сингапура, Вьетнама, Индонезии и Филиппин.

«Простого присутствия кораблей в Южно-Китайском море <...> достаточно для достижения стратегических целей Нью-Дели — сигнализировать о своем намерении оставаться вовлеченным в дела западной части Тихого океана», — отметил Коллин Кох, научный сотрудник Школы международных исследований им. С. Раджаратнама, Сингапур.

Все это свидетельствует о намерении Индии играть более значительную роль в усилиях по противодействию растущему влиянию Китая в регионе.

India deploys warships in South China Sea as part of 'Act East' policy https://t.co/qWsipJ2PVB — South China Sea News (@SCS_news) August 5, 2021

Германия впервые за почти два десятилетия направила военный корабль в ЮКМ, присоединившись к другим западным странам в расширении своего присутствия в регионе.

Во время семимесячного плавания фрегат «Бавария» посетит Австралию, Японию, Южную Корею и Вьетнам. Ожидается, что он пересечет ЮКМ в середине декабря, став первым немецким военным кораблем, который пройдет через спорные акватории с 2002 года.

Таким образом Берлин дает понять, что миссия призвана подчеркнуть несогласие Германии с территориальными претензиями Китая в Южно-Китайском море.

German frigate "Bayern" dispatched Aug 2 to #IndoPacific, to sail through #SouthChinaSea (1st time in almost 2 decades) and visit Singapore, ROK & Australia. Germany amongst the 1st nations to issue Indo Pacific strategy. Via @SCMPNews https://t.co/iPMgoxrbhC pic.twitter.com/A2Zuzeogt9 — South China Sea Connect (@Scs_Connect) August 3, 2021

В ответ на растущую активность кораблей Запада и их союзников Пекин проведет несколько военно-морских учений у берегов провинции Хайнань.

В частности, согласно уведомлению китайских властей, НОАК запретила судам заходить в акваторию между спорным Парасельским архипелагом и островом Хайнань с 6 по 10 августа. Скорее всего, речь идет об отработке пуска ракет в указанный район с целью дать предупреждающий сигнал США, Великобритании, Австралии и Японии, которые проводят свои маневры неподалеку.

Update on China's major military exercises in the South China Sea. RC-135S Cobra Ball ballistic-missile test tracking jet has come. pic.twitter.com/v1fLTDFYWz — Duan Dang (@duandang) August 6, 2021

Индо-Тихоокеанское командование США 2 августа заявило, что проведет учения LSGE21 совместно с ВС Великобритании, Австралии и Силами самообороны Японии для «повышения оперативной совместимости, доверия и общего понимания».

«Мы с беспокойством смотрим на незаконные притязания Китая на все Южно-Китайское море, которые оказывают прямое и негативное воздействие на все страны региона», — заявил Джон Аквилино, глава Индо-Тихоокеанского командования, на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо 4 августа.

В это же время министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в рамках Восточноазиатского саммита заявил, что Пекин придерживается принципиальной позиции по вопросу ЮКМ.

«Некоторые силы за пределами региона разместили в Южно-Китайском море множество современных авианосцев и самолетов и пытаются привлечь еще больше внешних стран, чтобы те пришли в регион и показали свои мускулы», — заявил Ван И.

.@USNavy's #USSAmerica ESG, Royal Australian Navy and Japan Maritime Self-Defense Force ships, begin operations in support of the Combined and Joint Battle Problem (CJBP), part of @INDOPACOM's Large Scale Global Exercise #LSGE21: https://t.co/4YJcHZKDeJ #FreeAndOpenIndoPacific pic.twitter.com/Y5Ea9FgRVA — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) August 6, 2021

Индонезия

Армии США и Индонезии начали совместные учения по обороне островов с участием более 4 500 военнослужащих. Мероприятие проходит с 1 по 14 августа на трех островах в провинциях Южная Суматра, Восточный Калимантан и Северный Сулавеси,

Крупнейшие маневры, когда-либо проводившиеся двумя странами, являются частью ежегодных военных учений «Щит Гаруды», организуемых с 2009 года. Вашингтон рассматривает взаимодействие с армией Индонезии как часть усилий по формированию единого фронта против наращивания Китаем военной мощи в ЮКМ.

#GarudaShield21 Opening Ceremony was a true demonstration of the partnership between the US and Indonesia. Soldiers from both countries stand ready to conduct a wide range of military to military training in the coming days.#FreeAndOpenIndoPacific @INDOPACOM @25thID pic.twitter.com/Trsvs9mplp — U.S. Army Pacific (@USARPAC) August 5, 2021

В это же время Энтони Блинкен провел переговоры в Вашингтоне с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, после чего выступил с заявлением о запуске «стратегического диалога» между Штатами и Индонезией, которое охватит торговлю, инвестиции, вопросы безопасности и здравоохранения. Предварительные договоренности на этот счет были достигнуты еще при Бараке Обаме, но администрация Трампа их игнорировала.

Выступая после встречи с Блинкеном, Марсуди приветствовала более активное участие США в регионе и выразила большие надежды на тесные связи с администрацией Байдена.

Соединенные Штаты стараются усилить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, привлекая союзников и партнеров по мере обострения конкуренции с Китаем. Несмотря на тесные связи с американцами в сфере безопасности, Индонезия по-прежнему старается поддерживать баланс в отношениях с Вашингтоном и Пекином, ключевым экономическим партнером.

Indonesia's foreign minister Retno Marsudi and US Secretary of State Antony Blinken meet in Washington DC. https://t.co/M1DyMKYBMw — Rappler (@rapplerdotcom) August 5, 2021

Малайзия

В Малайзии очередное обострение затянувшегося политического кризиса, который страна пытается преодолеть с начала 2020 года на фоне борьбы с пандемией COVID-19.

Правительство отложило на две недели назначенное на 2 августа последнее заседание специальной сессии парламента из-за выявленного коронавируса у 11 работников. Но отсрочка является лишь уловкой премьер-министра Мухиддина Яссина, чтобы помешать законодателям выдвинуть ему вотум недоверия.

Накануне оппозиция во главе с Анваром Ибрагимом, а также часть депутатов от правящей коалиции потребовали отставки Мухиддина после того, как король Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль Мустафа Биллах в редком публичном заявлении раскритиковал правительство. Причиной недовольства стало заявление министра юстиции об отмене указов, изданных во время чрезвычайного положения, действовавшего до 1 августа.

Кабинет министров пошел на этот шаг без согласования с монархом. Король, в свою очередь, заявил, что не подписывал никакие документы, а отмена указов не обсуждалась в парламенте, как полагается.

«Его величество подчеркнул, что заявление министра в парламенте 26 июля не соответствует действительности и ввело в заблуждение членов парламента», — говорится в сообщении дворца.

В итоге более 100 оппозиционных законодателей собрались 2 августа на площади Независимости в Куала-Лумпуре, чтобы усилить призывы к отставке премьер-министра. На акции протеста вместе присутствовали бывший премьер Махатхир Мохамад и его давний соперник Анвар Ибрагим. Именно из-за спора между ними в начале 2020 года и начался нынешний политический кризис, в результате которого высший пост занял Яссин.

«У этого премьер-министра нет ни капли стыда», — заявил 96-летний Махатхир.

The opposition MPs’ attempt to march from Dataran Merdeka to Parliament was short-lived, as FRU personnel armed with riot shields blocked them from going further. pic.twitter.com/acumWyq7dA — Free Malaysia Today (@fmtoday) August 2, 2021

В это же время Ахмад Захид Хамиди, президент Объединенной малайской национальной организации (ОМНО), заявил, что собрал достаточное количество заявлений от депутатов своей партии, которые подтвердили отказ от поддержки Мухиддина в парламенте. Все документы представлены на рассмотрение королю.

«Таким образом, Мухиддин потерял свое большинство», — сказал Ахмад Захид Хамиди.

После консультаций с монархом Мухиддин Яссин согласился включить в повестку дня голосование о собственном недоверии на сентябрьской сессии парламента.

Muhyiddin Yassin says he will remain as PM and will test his majority in the Dewan Rakyat during the September sitting.



He adds that the Yang di-Pertuan Agong has accepted this decision. pic.twitter.com/ZZI69MSnOI — BFM News (@NewsBFM) August 4, 2021

Тайвань

Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню 40 единиц 155-мм самоходных артиллерийских систем M109A6 общей стоимостью 750 миллионов долларов. МИД КНР в свою очередь призвал Вашингтон немедленно отозвать планы по поставке вооружений Тайбэю, иначе Пекин будет вынужден принять контрмеры.

«Китай призывает Соединенные Штаты прекратить продажу оружия в тайваньский регион и прекратить военные контакты с островом», — заявил представитель МИД Китая.

Вместе с тем Сенат США принял законопроект, призывающий Госдепартамент представить план помощи Тайваню по восстановлению статуса наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Таким образом Вашингтон продолжает попытки повысить статус Тайбэя на международной арене, что вызывает резкие возражения Пекина и может усилить давление на и без того напряженные американо-китайские отношения.