В США пришли к неожиданным выводам после сравнения американских и российских субмарин

Вашингтон, 7 августа. Обозреватели американского издания 19FortyFive сравнили новейшие подлодки Военно-морского флота России и Военно-морских сил США и поделились неожиданными выводами.

В период холодной войны советский флот не смог сравниться с американским. На сегодняшний день Россия шагнула далеко вперед и теперь может посоревноваться с США по количеству и мощи боевых судов. Аналитики сравнили российскую субмарину «Ясень-М» и американскую Block-V Virginia, передает «ПолитРоссия».

Подлодки класса «Ясень» могут похвастаться водоизмещением в 13 800 тонн и скоростью до 35 узлов. Эти субмарины оснащены передовой бортовой электроникой и малошумным реактором КТП-6, на вооружении стоят крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Американские подводные лодки класса Block-V Virginia предназначены для работы в открытом океане и прибрежных зонах. Они тоже вооружены крылатыми ракетами. Авторы 19FortyFive признались, что нельзя сравнить их с российскими субмаринами, поскольку многое будет зависеть от скрытности.

«Считается, что каждому из этих классов сложно противостоять. У каждого из них есть арсенал оружия, которое можно назвать действительно смертельным», — резюмировали в США.

Ранее обозреватели 19FortyFive отметили, что новейшая атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта «Ясень-М» увеличит мощь ВМФ РФ. Она является «ракетным» грузовиком в мире субмарин, полагают эксперты.