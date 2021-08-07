Правоохранители задержали жителя Липецка по подозрению в изнасиловании студентки

Липецк, 7 августа. Силовики задержали 37-летнего жителя Липецка, подозреваемого в изнасиловании девушки. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в конце июля этого года. Следователи предполагают, что студентка подверглась нападению недалеко от площади Мира. Задержанный затащил свою жертву в безлюдное место и изнасиловал.

Пострадавшая опознала насильника. Мужчина признался в содеянном преступлении. СК возбудил в его отношении уголовное дело .

Ранее детского психиатра заподозрили в изнасиловании девочки в Новосибирской области, сообщал сайт 360tv.ru. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.