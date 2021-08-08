«Молодежь — это наше будущее»: Беглов вручил ключи молодым семьям

В субботу, 7 августа, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил документы 20 молодым семьям, участвовавшим в программе Северной столицы «Молодежи — доступное жилье» на приобретение квартир в доме 2/68 на улице Серпуховской.

Здание на Серпуховской улице — объект культурного наследия регионального значения «Дом Н. Ф. Целибеева». В конце 2018 года дом закрыли на реставрацию: заменили сантехнику и газовое оборудование, выполнили чистовую отделку, восстановили лепнину в парадных и привели в порядок жилые помещения. Сейчас в здании после ремонта 30 однокомнатных квартир, 43 двухкомнатные и 15 трехкомнатных.

В беседе с корреспондентом ФАН депутат Государственной думы Сергей Вострецов заявил, что благодаря подобным программам российская молодежь становится активной и получает результаты во благо своего будущего.

«Это замечательная программа. Жаль, конечно, что не каждая молодая семья может позволить себе участие в данном проекте, а тем более такое жилье. Необходимо участвовать и быть активными. То, что в нашем городе такая программа проходит, — это замечательно», — рассказал политик.

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Сергей Вострецов подчеркнул, что молодежь необходимо поддерживать, поскольку именно она является будущим нашей страны.

«За ней наше государство и экономика. Все в ее руках. От того, как мы будем думать о своем будущем, о молодежи, зависит, как будет идти жизнь. Беглов молодец. Я могу только пожелать удачи и увеличивать прогресс. Молодежи нужно быть активной, потому что только тот, кто борется и сражается, получает результат», — добавил собеседник агентства.

Депутат Госдумы признался, что рад за тех, кто удостоился сертификата, а также от души поздравил каждого.

«Ждем пополнения в рядах, потому что самое главное не только себе устроить жизнь, но и дать будущее другим», — прокомментировал Вострецов.

Ранее политолог Дмитрий Солонников заявил, что при Александре Беглове город стал активнее предлагать собственные проекты. Кроме того, губернатор привлекает инвестиции из Москвы. Глава Петербурга стал участником торжественной церемонии открытия поликлиники №125 для взрослых на Вербной улице в Приморском районе города.